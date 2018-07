Ipatinga arranca empate em sua despedida na Série B Após estar perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, o Ipatinga conseguiu reagir e se despediu da Série B do Brasileiro com um empate com o Icasa, por 2 a 2, neste sábado, no Estádio Ipatingão. O time mineiro já entrou em campo rebaixado nesta última rodada, mas pôde comemorar o fato de ter o artilheiro do campeonato: o atacante Alessandro.