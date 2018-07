Ipatinga bate Ponte Preta e mantém reação na Série B

Com o resultado, o time mineiro deu sequência a sua recuperação na tabela. Após escapar da lanterna, o Ipatinga chegou a 17.ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento, com 30 pontos. A Ponte Preta manteve o quinto lugar, com 45 pontos, mas poderá ser superada no decorrer da rodada, ficando ainda mais distante do almejado G-4.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, de muito estudo e forte marcação no meio-campo. Cada time teve duas chances de abrir o placar, com os mineiros levando mais perigo. As chances dos visitantes vieram em chute de fora da área de Ivo, que passou tirando tinta do travessão, e com Kieza, que se livrou da marcação, mas chutou sem direção.

Pelo lado mineiro, em apenas dois minutos a equipe esboçou uma pequena pressão e quase abriu o marcador. Aos 32, após cruzamento da esquerda, Naldo fez o desvio e quase colocou contra sua própria meta. Na cobrança de escanteio, na sequência, Fabiano testou firme e obrigou Eduardo Martini a fazer grande defesa.

Os gols só saíram depois do intervalo. A Ponte voltou melhor, pressionando o adversário. Tinha mais posse de bola e chegou a acertar o travessão, após cabeçada de Willian. Mas o Ipatinga foi mais eficiente no ataque. Aos 16, após escanteio da esquerda, Rodrigo Antônio apareceu livre no segundo pau e testou para o fundo das redes.

O gol abalou o time visitante, que tentava equilibrar a partida, mas encontrava dificuldades para finalizar. Mas, aos 31 minutos, Willian deu uma nova esperança para a Ponte. Após falta pelo lado esquerdo, Marcelinho achou o atacante, que teve o trabalho de apenas desviar de cabeça para o fundo do gol.

Só que não deu tempo do time campineiro comemorar. Dois minutos depois, a defesa da Ponte saiu jogando errado e Preto lançou Alessandro na corrida. O atacante invadiu a área, e encheu o pé. A bola tocou na trave direita de Martini antes de entrar, dando a quarta vitória seguida ao time mineiro e a artilharia isolada para o centroavante ipatinguense, com 15 gols - um a mais do que Ciro.

Os dois times voltam a campo na terça-feira, dia de rodada cheia na Série B. A Ponte Preta recebe o Bragantino, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, enquanto o Ipatinga vai encarar o Brasiliense, no Estádio Serejão, em Taguatinga (DF).

Ficha Técnica:

Ipatinga 2 x 1 Ponte Preta

Ipatinga - Douglas; Luizinho, Marcelinho, Duílio e Marinho Donizete; Max Carrasco, Rodrigo Antônio, Leandro Brasília (Léo Mineiro) e Walter Minhoca; Fabiano (Preto) (Max) e Alessandro. Técnico: Gerson Evaristo.

Ponte Preta - Eduardo Martini; Éverton Silva, Augusto, Naldo e Bruno Collaço; Guilherme, Souza (Pirão), Moacir (Marcelinho) e Ivo; Kieza (Pablo Escobar) e William. Técnico: Jorginho.

Gols - Rodrigo Antônio, aos 16, Willian, aos 31, e Alessandro, aos 33 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Marinho Donizete, Preto (Ipatinga); Guilherme e Souza (Ponte Preta).

Árbitro - Pablo dos Santos Alves (ES).

Renda e Público - Não disponíveis.

Local - Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG).