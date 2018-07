Ipatinga confirma reação e passa pelo Vila Nova O Ipatinga continuou sua reação na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Vila Nova por 2 a 0, nesta terça-feira à tarde, no Estádio Ipatingão, em Ipatinga-MG, pela 28.ª rodada. Foi a terceira chegou à sua terceira vitória consecutiva do time mineiro, que chegou aos 27 pontos, mas ainda na zona de rebaixamento. Já o Vila Nova soma 32 pontos.