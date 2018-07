Ipatinga derrota Bragantino com dois gols de Alessandro

O Ipatinga acumula 33 pontos, em 17.º lugar, dando sequência a uma boa reação na tabela, após escapar da lanterna. O time paulista, ainda próximo da temida zona da degola, apresenta 40 pontos, na 13.ª posição.

A vitória do Ipatinga foi comandada mais uma vez pelo atacante Alessandro, que se isolou na artilharia da Série B, com 17 gols, um a mais que Ciro, do Sport. Seu primeiro gol saiu em uma cobrança de pênalti, cometido por Murilo Henrique sobre Walter Minhoca. Alessandro deslocou o goleiro Gilvan e abriu o placar aos 16 minutos.

O Bragantino só teve uma boa chance no primeiro tempo, com Éder, aos 20 minutos. Ele chutou de longe e no alto, exigindo que o goleiro Douglas mandasse a bola para escanteio.

No segundo tempo, o Bragantino tentou adiantar a marcação, mas adotou uma postura passiva no ataque. Quando pensou em colocar seu time à frente, com as entradas de Silas e Finazzi, o técnico Marcelo Veiga se irritou ao sofrer o segundo gol. O lateral Luizinho deu uma meia-lua em um adversário e cruzou pelo alto, na medida para a cabeçada de Alessandro, aos 16.

O Bragantino, no clima de tudo ou nada, diminuiu aos 39 minutos num chute de longe de Éder. A bola saiu forte e morreu no ângulo direito do goleiro Douglas. Os últimos minutos foram de pressão dos visitantes, que não conseguiram alterar o placar.

Os dois times vão fechar a 32.ª rodada no próximo sábado à noite. O Ipatinga vai até Natal onde fará o confronto direto contra o América-RN, outro time ameaçado pela queda. O Bragantino vai receber o Duque de Caxias em casa.

Ficha Técnica:

Ipatinga 2 x 1 Bragantino

Ipatinga - Douglas; Luizinho, Duílio, Max e Marinho Donizete; Max Carrasco, Leandro Brasília, Rodrigo Antônio e Walter Minhoca; Fabiano (Léo Mineiro) e Alessandro. Técnico: Gerson Evaristo.

Bragantino - Gilvan; Murilo Henrique, André Astorga e Marcos Aurélio; Nêgo, Adriano, Éder, Júlio César (Finazzi) e Maurin (Silas); Juninho Quixadá e Marcelinho (Léo Jaime). Técnico: Marcelo Veiga.

Gols - Alessandro (pênalti), aos 16 minutos do primeiro tempo. Alessandro, aos 16, e Éder, aos 39 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Murilo Henrique, Nêgo, Juninho Quixadá.

Árbitro - Anderson Daronco (RS).

Renda - R$ 19.849,00.

Público - 10.367 pagantes.

Local - Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG).