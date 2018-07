Ipatinga derrota Duque e ainda luta contra a queda

O time mineiro contou com boa atuação de Alessandro, que fez os dois gols e se isolou na artilharia, com 20 gols, dois a mais do que Fábio Júnior, do América-MG. O Ipatinga chegou aos 40 pontos, na 17.ª colocação. O Duque de Caxias não tem mais pretensões no campeonato, com 49 pontos, no meio da tabela.

No primeiro tempo, o Duque sofreu um baque logo aos cinco minutos, quando Alessandro recebeu de Fabiano, driblou o goleiro, e abriu o placar para o Ipatinga. Depois, aos 15 minutos, Paulo Rodrigues entrou forte em Paulo Santos e recebeu o cartão vermelho, deixando os visitantes sem poder de reação.

No segundo tempo, o Ipatinga fez o segundo gol aos 18 minutos, quando Fabiano roubou a bola na meia-lua da grande área e tocou para Alessandro. Ele bateu no canto direito e garantiu a vitória.

Na próxima rodada, a penúltima desta Série B, todos os jogos serão realizados no sábado, às 17 horas. O Ipatinga vai jogar na capital paulista, contra a Portuguesa, enquanto o Duque de Caxias encara o São Caetano, na casa do adversário.

Ficha Técnica:

Ipatinga 2 x 0 Duque de Caxias

Ipatinga - Douglas; Luizinho, Duílio, Max e Chiquinho (Márcio Gabriel); Max Carrasco, Leandro Brasília, Rodrigo Antônio e Paulo Santos (Léo Mineiro); Fabiano (Amilton) e Alessandro. Técnico: Gerson Evaristo.

Duque de Caxias - Lopes; Amaral (Léo Itaperuna), Marlon, Edson e Paulo Rodrigues; Xaves, Mancuso, Leandro Chaves e Lenílson (Juninho); Frontini (Thiaguinho) e Somália. Técnico: Gilson Kleina

Gols - Alessandro, aos 5 minutos do primeiro tempo. Alessandro, aos 18 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Max Carrasco, Rodrigo Antônio, Alessandro (Ipatinga); Frontini, Marlon e Somália (Duque de Caxias).

Cartão vermelho - Paulo Rodrigues (Duque de Caxias).

Árbitro - Marcos André Gomes da Penha (ES).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG).