Ipatinga e América-RN vencem 3.ª seguida na Série C

Abrindo a rodada, no Estádio Nazarezão, em Goianinha (58 km de Natal), o América-RN sofreu, mas conseguiu vencer o Campinense, por 1 a 0. Com o resultado, o time potiguar manteve a liderança do Grupo B, com seis pontos e três gols de saldo, levando vantagem sobre o CRB-AL, que também venceu na rodada.

No Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o time alagoano venceu o Guarany, que também estava em busca da segunda vitória seguida, por 2 a 0, e assumiu a segunda posição, com seis pontos e um gol de saldo. Guarany e Campinense, com três pontos cada,

completam a chave com o Fortaleza, que está de folga, na lanterna e sem nenhum ponto.

Pelo Grupo C, jogando pela primeira vez diante sua torcida, o Ipatinga goleou o Marília, por 4 a 1, confirmando o bom início na competição. O time mineiro assumiu a liderança, que era do próprio Marília, ao chegar aos seis pontos. A equipe é seguida de perto pelo Brasiliense, com seis pontos, que venceu o Macaé, por 2 a 0, mas o time mineiro leva vantagem no saldo de gols: 4 a 2. O Marília ficou em terceiro, com quatro pontos, seguido por Macaé, com um, e Madureira, sem pontuação.

Três jogos dão continuidade a terceira rodada neste domingo e um a encerra na segunda-feira. Pelo terceiro ano consecutivo, a forma de disputa foi mantida. Os 20 times estão divididos em quatro grupos regionalizados e jogam em turno e returno, totalizando oito rodadas. Os dois primeiros de cada chave se classificam para as quartas de final e o último colocado é rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro.

Confira os jogos da terceira rodada da Série C:

Sábado

América-RN 1 x 0 Campinense-PB

CRB-AL 2 x 0 Guarany-CE

Brasiliense-DF 2 x 0 Macaé-RJ

Ipatinga-MG 4 x 1 Marília-SP

Domingo

15 horas

Santo André x Caxias

16 horas

Joinville-SC x Chapecoense-SC

19 horas

Rio Branco-AC x Luverdense-MT

Segunda-feira

20h30

Araguaína-TO x Águia-PA