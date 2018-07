Ipatinga e Democrata avançam às semifinais do Mineiro

O Ipatinga classificou-se com um empate por 1 a 1 com o Tupi, fora de casa - havia vencido o jogo de ida por 2 a 1. Tiago Mathias abriu o placar para os visitantes aos 15 minutos do segundo tempo e Yan igualou aos 29.

Já o Democrata avançou com um empate sem gols com o Villa Nova, em casa. O time de Governador Valadares havia vencido a primeira partida por 4 a 2.

Como fizeram melhores campanhas no campeonato, Cruzeiro e Democrata jogarão por dois resultados iguais para chegarem à decisão.

A Federação Mineira deverá confirmar as datas e locais dos jogos nesta sexta-feira.