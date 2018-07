Ipatinga goleia o América-RN e ainda respira na Série B Pela primeira vez nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o Ipatinga conseguiu marcar quatro gols e venceu sem nenhuma dificuldade o América-RN por 4 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Ipatingão, pela 31.ª rodada. O jogo foi todo dominado pelos mineiros, que em uma noite inspirada do atacante Léo, autor de um gol e duas assistências, não tomou conhecimento do visitante.