Ipatinga quebra jejum de vitória diante de 37 torcedores

O Ipatinga não vencia desde a 19ª rodada, quando derrotou o América-MG por 1 a 0, em agosto. Desde então, foram cinco empates e cinco derrotas. E, apesar da vitória, segue na lanterna do campeonato, agora com 21 pontos. Já o Joinville ficou mais longe do acesso, mantendo a sexta posição, sete pontos atrás do quarto colocado São Caetano.

O Ipatinga quebrou o próprio recorde negativo de pior público do campeonato. Na primeira rodada, contra o ABC, a equipe mineira levou 142 pagantes ao seu estádio, quase cinco vezes mais do que o registrado nesta terça-feira.

Em campo, os times fizeram um primeiro tempo muito brigado e com poucas emoções. O Ipatinga encontrou motivação, mesmo com a lanterna e os mais de quatro meses de salários atrasados, para tomar iniciativa na partida.

Tropeçando nas próprias limitações, o time mineiro esteve mais no campo de ataque, mas não conseguiu finalizar com muito perigo ao gol de Ivan. Já o Joinville tinha uma estratégia bem definida: se fechar no ataque e sair em velocidade, mas teve apenas duas chances claras com Ricardinho e Diego Jussani.

Aos 33 minutos, porém, o Ipatinga conseguiu abrir o placar. Após cobrança de escanteio fechada de Bruninho, Max dividiu com o goleiro Ivan e desviou de cabeça para o fundo do gol. No segundo tempo, o panorama da partida mudou. O Joinville tomou iniciativa, fez pressão, mas não conseguiu furar a defesa adversária. O time catarinense esteve perto do empate em cobrança de falta de Lima, que explodiu no travessão de Helton Leite.

O Ipatinga volta a campo contra o América-RN na sexta-feira, mais uma vez em casa. No dia seguinte, o Joinville recebe o CRB pela 31ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA:

IPATINGA 1 X 0 JOINVILLE

IPATINGA - Helton Leite; Gedeílson, Max, Tiago Alencar (Pedrão) e Sílvio; Max Carrasco, Leandro Brasília (Marcel), Anderson Uchoa e Bruninho; Léo (Andrezinho) e Rogélio Ávila. Técnico - Eugênio Souza.

JOINVILLE - Ivan; Eduardo, Diego Jussani, Pedro Paulo e Carlos Alberto (Jean Carlo); Leandro Carvalho, Glaydson, Ricardinho (Jaílton) e William; Lima e Adaílton (Aldair). Técnico - Leandro Campos.

GOL - Max, aos 33 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Anderson Uchoa, Pedrão, Sílvio e Rogélio Ávila (Ipatinga); Pedro Paulo, Willian e Adaílton (Joinville).

PÚBLICO - 37 pagantes.

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - Estádio do Ipatingão, em Ipatinga (MG).