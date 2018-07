Ipatinga vence confronto direto e afunda o América-RN O América-RN confirmou a fama de pior mandante do Campeonato Brasileiro da Série B e ficou ainda mais perto do rebaixamento, neste sábado, quando perdeu o confronto direto para o Ipatinga por 1 a 0, no estádio Machadão, em Natal. A torcida compareceu em bom número atendendo pedido da diretoria, mas os jogadores não conseguiram aproveitar o apoio das arquibancadas.