Ipatinga vence o CRB e se mantém vivo contra descenso

Essa foi a quarta partida seguida sem derrota do Ipatinga, que chegou aos 28 pontos, deixou a lanterna e aparece no 19.º lugar. Sem vencer há 11 jogos, o CRB fica uma posição acima, com 30 pontos, dois a menos que o Bragantino, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Os primeiros ataques foram do time mineiro, mas quem abriu o placar foi o alagoano. Após cruzamento de Jadilson, do lado esquerdo, a bola tocou no corpo de Luiz Paulo, que dividiu com a defesa e a bola entrou: 1 a 0, aos 34 minutos.

Mas a reação foi quase imediata, no minuto seguinte. Após boa jogada e passe perfeito de Bruninho, a bola ficou com Leandro Brasília dentro da área. Ele ajeitou depois bateu forte e cruzado, deixando tudo igual aos 35 minutos.

Mas o CRB teve ainda duas chances de ouro, ambas com Luiz Paulo. Aos 43 minutos, chutou no alto e o goleiro Helton Leite mandou para escanteio e aos 45 minutos, após cruzamento de Ricardinho, na pequena área, bateu mascado e mandou por cima do travessão.

No começo do segundo tempo, saíram dois gols seguidos. Aos 4 minutos, o goleiro Helton Leite não agarrou a bola, que passou entre as suas pernas. A bola ficou para Luiz Paulo, quase em cima da linha, só para empurrar para as redes. Por sorte, no minuto seguinte, o time mineiro empatou. Após cabeçada de Rogélio Ávila e grande defesa do goleiro, o atacante pegou o rebote e passou para Bruninho completar de perna esquerda. Tudo igual, de novo.

Após o empate, o Ipatinga tomou conta do jogo e passou a pressionar o CRB. Aos 16 minutos, Bruninho tocou para Léo, que chutou cruzado. A zaga afastou o perigo. Logo depois, Silvio arriscou de fora da área e obrigou Anderson a fazer grande defesa.

Melhor em campo, o time mineiro virou aos 32 minutos. Márcio Diogo tabelou com Gedeilson e soltou a bomba, sem chances para Anderson. Os dois times diminuíram muito o ritmo devido ao forte calor e a partida seguiu sem emoção até o fim.

Na 34.ª rodada, o Ipatinga entra em campo na terça-feira à noite diante do Goiás, em Goiânia. O CRB só joga na sexta-feira, em Maceió, diante do Barueri, outro time ameaçado pelo descenso.

FICHA TÉCNICA:

IPATINGA 3 X 2 CRB

IPATINGA - Helton Leite; Gedeilson, Eron, Pedrão e Silvio; Anderson Uchôa, Max Carrasco, Leandro Brasilia (Márcio Diogo) e Bruninho; Rogélio Ávila (Ronaldo) e Léo. Técnico - Eugênio Souza.

CRB - Anderson; Rogélio, Filipe e Rodrigão (Vitor); Ângelo, Ednei, Marcinho Guerreiro, Geovani (Paulo Victor) e Jadilson; Ricardinho (Ronaldo) e Luiz Paulo. Técnico - Roberval Davino.

GOLS - Luiz Paulo, aos 34, e Leandro Brasília, aos 35 minutos do primeiro tempo; Luiz Paulo aos 4, Bruninho, aos 5, e Márcio Diogo aos 32 minutos segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

CARTÕES AMARELOS - Rogélio, Anderson, Pedrão e Léo.

CARTÃO VERMELHO - Filipe (CRB).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG).