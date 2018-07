Irã anuncia pré-convocados para a Copa com dez 'estrangeiros'

TEERÃ - Um dos principais franco atiradores da Copa do Mundo deste ano, o Irã anunciou nesta quarta-feira a lista de 25 pré-convocados para o torneio - destes, dois serão cortados para que os 23 inscritos sejam definidos. Apenas dez dos nomes chamados atuam fora do futebol iraniano, o que só confirma que a seleção deve ser uma das mais fracas da competição.

Entre os 25 pré-convocados, destaque para o meia Ashkan Dejagah, rebaixado com o Fulham no Campeonato Inglês, e o atacante Reza Ghoochannejhad, que atua no Charlton, na segunda divisão inglesa. Um dos principais nomes da seleção está no banco de reservas. É o técnico português Carlos Queiroz, que já treinou o Real Madrid e comandou Portugal na última Copa do Mundo, em 2010, quando caiu nas oitavas de final diante da Espanha.

Esta é a quarta vez que o Irã chega à Copa do Mundo, sendo que as outras foram em 1978, na Argentina, 1998, na França, e 2006, na Alemanha. A seleção está no Grupo F da competição, ao lado de Argentina, Bósnia e Nigéria, adversária da estreia no dia 16 de junho, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Confira os 25 pré-convocados do Irã para a Copa:

Goleiros: Daniel Davari (Eintracht Braunschweig-ALE), Rahman Ahmadi (Sepahan Isfahan), Alireza Haqiqi (Sporting da Covilha-POR), Sosha Makani (Foolad), Ali Reza Biranvand (Naft Tehran).

Defensores: Hossein Mahini (Persepolis), Jalal Hosseini (Persepolis), Ehsan Hajsafi (Sepahan Isfahan), Amir Hossein Sadeqi (Esteghlal), Hashem Beykzadeh (Esteghlal), Khosrow Heidari (Esteghlal), Ahmad Alenemeh (Naft Tehran), Mohammad Reza Khanzadeh (Zob Ahan Isfahan), Pejman Montazeri (Umm Salal SC-CAT), Steven Beitashour (Vancouver Whitecaps FC-CAN).

Meio-campistas: Mehrdad Pouladi (Persepolis), Reza Haghighi (Persepolis), Andranik Teymourian (Esteghlal), Ghasem Hadadifar (Zob Ahan Isfahan), Bakhtiar Rahmani (Foolad), Javad Nekounam (Kuwait SC-KUW), Ashkan Dejagah (Fulham-ING), Masoud Shojaei (Las Palmas-ESP).

Atacantes: Mohammad Reza Khalatbari (Persepolis), Mehdi Sharifi (Sepahan Isfahan), Karim Ansarifard (Tractor Sazi), Reza Ghoochannejhad (Charlton Athletic-ING), Alireza Jahanbakhsh (NEC-HOL), Sardar Azmoun (Rubin Kazan-RUS), Reza Norouzi (Naft Tehran).