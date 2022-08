Irã autoriza a presença de mulheres em jogo de futebol da liga nacional

Em uma atitude rara, as autoridades iranianas permitiram, nesta quinta-feira, que mulheres pudessem assistir a um jogo de futebol no estádio Teerã Azadi na capital iraniana. Vídeos postados nas redes sociais mostraram a presença feminina dentro do estádio durante o jogo entre Esteghlal FC, o segundo time mais popular do Irã, e Mes-e Kerman.

A filmagem mostra mulheres agitando bandeiras azuis do Esteghlal, em uma área especial entre os 100 mil lugares do estádio. De acordo com a agência de notícias ISNA, 500 ingressos foram dedicados exclusivamente para mulheres, embora não tenha ficado claro quantas compareceram.

Um site de notícias, o Asriran, disse que quatro horas antes da partida, os ingressos atribuído a mulheres foram vendidas por cerca de US$ 70 (cerca de R$ 358) no mercado negro, em comparação com seu preço oficial de menos de US$ 2,00.

What Islamic regime and #IranLobby shows of “women attending stadiums in #Iran” vs. what is actually going on. It’s a matter of perspective. Do not buy their propaganda, #LetUsTalk#IranDeal pic.twitter.com/r6NePh6oPX — SharBalaa / شربلا (@SharOBalaa) August 25, 2022

As mulheres foram proibidas principalmente de assistir a jogos masculinos e outros eventos esportivos no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. Em 2019, após vários pedidos da Fifa, pela primeira vez depois de décadas, centenas de mulheres iranianas foram autorizadas a assistir Persepolis jogar contra Kashima, do Japão, na decisão da Liga Asiática, em Teerã.

الان يه فيلم ديگه اومد كاپيتان استقلال ميره سمتشون اونجوري كه بپر بپر ميكنن خيلي بعيده خودياشون انقد ذوق داشته باشن pic.twitter.com/IUgTzq7O1J — beh.rang (@beh_alt) August 25, 2022

Em janeiro último, mais de 2 mil espectadoras assistiram no Estádio Azadi a seleção nacional de futebol do Irã derrotar o Iraque no Grupo A, pelas Eliminatórias Asiáticas.

No entanto, em março, as autoridades iranianas impediram as mulheres de comparecerem ao último jogo das Eliminatórias para o Mundial entre Irã e Líbano na cidade sagrada de Mashhad. Na época, a mídia iraniana disse que 12.500 ingressos foram vendidos online, dos quais 2 mil seriam reservados para mulheres.

Ahmad Alamolhoda, um influente líder religioso, nomeado pelo líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, disse que é contra a presença de mulheres como espectadoras em competições esportivas masculinas. "Trata-se e uma 'vulgaridade'".