Irã bate Coreia do Sul e ambos se garantem na Copa do Mundo 2014

ULSAN - Coreia do Sul e Irã se enfrentaram nesta terça-feira em Ulsan, pela última rodada das Eliminatórias Asiáticas, mas ao final da partida as duas seleções puderam comemorar. A vitória iraniana por 1 a 0, aliada ao triunfo do Usbequistão sobre o Catar "apenas" por 5 a 1, garantiu iranianos e sul-coreanos na Copa do Mundo do ano que vem, que será realizada no Brasil.

A vitória fez o Irã terminar na liderança do Grupo A, com 16 pontos, enquanto a Coreia do Sul terminou na segunda colocação, com 14, mesmo número do Usbequistão, mas com vantagem no saldo de gols: 6 a 5. Com isso, as duas seleções se juntaram a Japão e Austrália, respectivamente primeiro e segundo colocados do Grupo B, que já haviam garantido vaga.

Esta será a quarta Copa do Mundo da seleção iraniana, que participou em 1978, 1998 e 2006. O objetivo da equipe, agora, é melhorar o retrospecto na competição, já que sempre caiu na primeira fase. Por outro lado, a Coreia do Sul disputará seu nono mundial, sendo o oitavo consecutivo, e sonha em repetir a campanha de 2002, quando sediou a competição ao lado do Japão e parou nas semifinais, perdendo para a Alemanha.

Nesta terça, as seleções entraram em campo com boas chances de classificação, que aumentaram com o primeiro gol do Catar sobre o Usbequistão. No segundo tempo, no entanto, Ghoochannejhad aproveitou falha da defesa sul-coreana e tocou na saída do goleiro para abrir o placar para o Irã, aos 15 minutos.

Com o resultado, o Usbequistão precisaria vencer por seis gols de diferença para avançar. A equipe foi para cima, conseguiu a virada e abriu 5 a 1. O apito final em Ulsan deixou os sul-coreanos apreensivos, já que a outra partida seguia acontecendo, mas os usbeques pararam por aí e ficaram a dois gols de conseguir uma histórica classificação.

Mas nem tudo está perdido para o Usbequistão. Como ficou na terceira colocação do Grupo A, a seleção se classificou para a quinta fase das Eliminatórias e enfrentará Omã, terceiro do Grupo B, em um mata-mata. Quem avançar, disputará uma repescagem com o quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas por uma vaga no Mundial.