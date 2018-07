Irã bate Usbequistão e se torna a terceira seleção garantida na Copa de 2018

O Irã está classificado para a Copa do Mundo de 2018. Nesta segunda-feira, o país se tornou o terceiro a garantir vaga na competição do ano que vem, na Rússia, ao derrotar o Usbequistão por 2 a 0, pelas Eliminatórias Asiáticas, para delírio da torcida que lotou o Estádio Azadi, em Teerã.

Com o resultado, o Irã se iguala ao Brasil, primeiro classificado pelas Eliminatórias, e à Rússia, garantida na Copa por ser o país sede. Esta será a quinta participação do país no torneio, sendo a segunda seguida, igualando 1978, na Argentina; 1998, na França; 2006, na Alemanha; e 2014, no Brasil.

Para confirmar a vaga com duas rodadas de antecipação, o Irã fez uma campanha quase perfeita nas Eliminatórias da Ásia. Depois de entrar na segunda fase, classificou-se para a terceira com 20 pontos em oito partidas, com seis vitórias e dois empates. Nesta segunda, chegou a 20 pontos, com a mesma campanha, também na terceira fase e já não pode mais ser ultrapassado por dois adversários no Grupo A.

Diante do Usbequistão, o Irã saiu na frente aos 23 minutos, quando Azmoun recebeu passe de Jahanbakhsh no contra-ataque e tocou na saída do goleiro. No fim da etapa final, com o Usbequistão todo no ataque, Azmoun trabalhou como garçom e tocou para Taremi tirar o zagueiro e finalizar com categoria, aos 43 minutos, selando a vitória e a classificação.

O triunfo acabou com qualquer chance de o próprio Usbequistão tirar a vaga do Irã. O país estacionou na terceira posição, com 12 pontos, um atrás da Coreia do Sul, que tem um jogo a menos e hoje ficaria com a segunda vaga do grupo na Copa. Se terminar mesmo em terceiro, os usbeques pegarão o terceiro do Grupo B na briga por um lugar na repescagem internacional, contra um representante da Concacaf.

Na outra chave, aliás, a briga pelas duas vagas para a próxima Copa está bastante acirrada, uma vez que Japão, Arábia Saudita e Austrália dividem a ponta com 16 pontos. Se as Eliminatórias terminassem hoje, japoneses e árabes estariam classificados pelo saldo de gols e os australianos duelariam com o Usbequistão.