Irã derrota Emirados Árabes e avança em 1º lugar na Copa da Ásia

O Irã avançou em primeiro lugar no Grupo C para as quartas de final da Copa da Ásia, que está sendo realizada na Austrália. Em duelo entre duas seleções previamente classificadas para a próxima etapa do torneio continental, os iranianos se deram melhor ao derrotarem os Emirados Árabes Unidos por 1 a 0, em Brisbane.

A partida foi definida apenas aos 46 minutos do segundo tempo, com o gol marcado por Reza Ghoochannejhad. Com o resultado, o Irã fechou o Grupo C da Copa da Ásia na primeira colocação e com 100% de aproveitamento, com nove pontos, três a mais do que os Emirados Árabes Unidos, que avançou em segundo lugar para as quartas de final.

Em duelo entre seleções já eliminadas e que ainda não haviam somado pontos na Copa da Ásia, o Bahrein derrotou o Catar por 2 a 1, em Sydney, terminando a sua participação no torneio com três pontos e em terceiro lugar no Grupo C. Já o Catar não somou pontos e terminou a competição na última posição da chave.

O Bahrein abriu o placar da partida aos 35 minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Sayed Saeed. O Catar empatou o duelo aos 23 minutos da etapa final, com Hassan Al Haidos, mas Sayed Jaafar Ahmed definiu o triunfo do Bahrein aos 37 minutos.

A Copa da Ásia prossegue nesta terça-feira com a disputa da rodada final do Grupo D. O Japão vai enfrentar a Jordânia em Melbourne e o Iraque duelará com a Palestina em Camberra.