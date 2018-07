Irã está otimista com recuperação do defensor Beikzadeh para o Mundial O Irã está otimista que o experiente defensor Hashem Beikzadeh vá se recuperar de uma lesão no calcanhar antes do início da Copa do Mundo, daqui a 14 dias, e vai enviar o jogador do Esteghlal ao Brasil mais cedo para continuar seu tratamento.