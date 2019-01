Irã, Iraque e Arábia Saudita vencem a segunda e avançam na Copa da Ásia

A Copa da Ásia definiu neste sábado mais três times classificados às oitavas de final. As seleções do Irã e do Iraque triunfaram pela segunda vez no Grupo D, assim como fez a Arábia Saudita no E. E assim todas elas garantiram a passagem de fase com uma rodada de antecedência.

Em Abu Dabi, pelo Grupo D, o Irã derrotou o Vietnã por 2 a 0, com os gols marcados por Sardar Azmoun aos 38 minutos do primeiro tempo e aos 24 da etapa final. Assim, além de assegurar o triunfo e a classificação da sua seleção, o atacante do Rubin Kazan, da Rússia, se tornou o artilheiro da Copa da Ásia, com três gols.

O outro jogo da chave foi realizado em Sharjah. E o Iraque avançou ao vencer fácil o Iêmen, por 3 a 0. O time abriu 2 a 0 no começo, com gols de Mohanad Ali, aos 11, e Bashar Resan, aos 19 minutos do primeiro tempo. Alaa Abbas definiu o placar aos 46 minutos da etapa final.

Com ambas as seleções tendo seis pontos, mas com o Irã à frente do Iraque pelo saldo de gols (7 a 4), as equipes vão se enfrentar pela rodada final do Grupo E, valendo o primeiro lugar da chave, na quarta-feira, em Dubai. No mesmo dia, em Al Ain, Vietnã e Iêmen também vão medir forças.

Também neste sábado, a Arábia Saudita chegou aos seis pontos no Grupo E, assegurando a passagem de fase ao derrotar o Líbano por 2 a 0, em Dubai. Fahad Al-Muwallad, aos 12 minutos do primeiro tempo, e Housain Al-Mogahwi, aos 22 da etapa final, marcaram os gols da equipe.

A segunda rodada da chave será concluída apenas no domingo, quando a Coreia do Norte terá pela frente o Catar, em Al Ain. O dia também contará com dois jogos pelo Grupo F, ambos em Dubai: Omã x Japão e Turcomenistão x Usbequistão.

Outras quatro seleções também já asseguraram vaga nas oitavas de final da Copa da Ásia: Emirados Árabes Unidos, Jordânia, China e Coreia do Sul.