Irã pede apoio dos brasileiros no jogo contra Argentina

O técnico português Carlos Queiroz conta com a força da torcida brasileira para tentar surpreender a Argentina neste sábado, no Mineirão. "Contamos com a torcida brasileira. Somando os iranianos e os brasileiros, seremos mais numerosos que os argentinos", convoca o treinador do Irã.

Na estreia na Copa, os argentinos sofreram pressão da torcida brasileira, que apoiou os bósnios no Maracanã. Antes de decidir a partida, Messi chegou a ser vaiado e os brasileiros gritaram "Neymar". Nos minutos finais, depois que a Bósnia diminuiu o placar para 2 a 1, a torcida incentivou os bósnios até o final em busca do empate.

Por outro lado, Queiroz sabe de suas limitações e reconhece que as expectativas das equipes são diferentes para a partida. "A Copa que a Argentina disputa será diferente da nossa. A Argentina joga para disputar o título. Nós jogamos para fazer um bom papel e sair de cabeça erguida, fazendo uma partida digna de uma Copa do Mundo", afirmou o treinador. "Não fizemos grandes treinos e não fomos testados contra grandes equipes. Esse será o jogo mais importante da história do Irã", diz o português.

Questionado sobre a estratégia para marcar Lionel Messi, o treinador afirmou que terá de se preocupar com toda a equipe argentina. "A questão não é parar Messi. A questão é parar todo o time da Argentina. Vamos tentar fechar os espaços, mas não temos como marcá-lo", admitiu o técnico.