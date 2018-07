Irã vence a Coreia do Sul em casa e lidera grupo das Eliminatórias Asiáticas

A seleção iraniana conseguiu uma importante vitória nesta terça-feira pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2018. Com o Estádio Azadi lotado por quase 100 mil torcedores, a equipe superou a Coreia do Sul por 1 a 0 e assumiu a liderança do Grupo A da terceira fase do torneio classificatório.

Com a vitória em Teerã, o Irã chegou aos dez pontos em quatro rodadas. Já a seleção sul-coreana, que tenta se classificar para a sua nona participação consecutiva na Copa do Mundo, caiu para o terceiro lugar da chave, com sete pontos, com dois a menos do que o Usbequistão.

O único gol da partida foi marcado por Sardar Azmoun, atacante do russo Rostov, aos 25 minutos do primeiro tempo. E com esse importante gol, o jovem jogador, de 21 anos, chegou aos 16 anotados em 22 partidas disputadas pela seleção iraniana.

A seleção usbeque ascendeu para o segundo lugar da chave após derrotar a China por 2 a 0, em casa, na cidade de Tashkent. Os dois gols da partida saíram no segundo tempo e foram marcados por Marat Bikmaev, aos cinco, e Otabek Shukurov, aos 40 minutos.

A nova derrota levou o técnico Gao Hongbo a pedir demissão do comando da seleção da China, que só disputou uma vez a Copa do Mundo, em 2002, e agora tem chances meramente remotas de classificação, pois está em último lugar na chave, com apenas um ponto.

No outro duelo desta terça-feira pelo Grupo A, o Catar superou a Síria por 1 a 0, em casa, e somou os três primeiros pontos, ascendendo para a quinta colocação. Já os sírios ocupam a quarta posição, com quatro pontos.

Os dois primeiros colocados dos Grupos A e B, cada um com seis times, estarão automaticamente qualificados para a Copa do Mundo, com as duas equipes que ficarem em terceiro lugar disputando uma vaga na repescagem mundial.

A próxima rodada do Grupo A vai ser disputada em 15 de novembro. Os duelos serão Coreia do Sul x Usbequistão, China x Catar e Síria x Irã.