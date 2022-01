Irã vence o Iraque e é a 14ª seleção a se garantir na Copa do Mundo do Catar; veja classificados

A Copa do Mundo do Catar, que será realizada em novembro e dezembro deste ano, conheceu nesta quinta-feira mais uma seleção classificada. O Irã é o primeiro país nas Eliminatórias Asiáticas a garantir vaga. No estádio Azadi Soccer Field, na capital Teerã, com a presença de mulheres nas arquibancadas, os donos da casa levaram a melhor sobre o Iraque por 1 a 0 e confirmaram a classificação antecipada para o Mundial, a três rodadas do final do qualificatório.

O único gol da partida foi feito pelo atacante Mehdi Taremi, um dos principais jogadores da seleção iraniana. Após um primeiro tempo que terminou empatado em 0 a 0, o jogador do Porto, de Portugal, abriu o placar aos 3 minutos da etapa final. Após passe preciso de Alizera Jahanbakhsh, Taremi recebeu livre entre a marcação do Iraque e, em posição regular, ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou.

No último prêmio Fifa The Best, inclusive, o camisa 9 da seleção iraniana foi um dos três finalistas ao Prêmio Púskas, de gol mais bonito de 2021. Ele concorreu por conta de um belo gol de bicicleta, marcado pelo Porto contra o Chelsea, pela Liga dos Campeões da Europa. O vencedor, porém, foi o argentino Erik Lamela, ex-Tottenham e atualmente no Sevilla.

Com a vitória, os iranianos foram a 19 pontos no Grupo A e seguem na liderança isolada da chave, dois pontos à frente da Coreia do Sul, que também nesta quinta-feira derrotou o Líbano por 1 a 0 como visitante. O Irã vem fazendo campanha exemplar, segue invicto e chegou à sua sexta vitória em sete jogos pelas Eliminatórias.

Esta será a terceira Copa do Mundo consecutiva que o país disputará, já que também se classificou em 2014, no Brasil, e em 2018, na Rússia. O Irã, porém, nunca passou da fase de grupos até hoje.

Nas Eliminatórias Asiáticas, os dois primeiros de cada grupo (A e B) ficam com a vaga direta para o Mundial. Os terceiros colocados se enfrentam em um mata-mata e quem avançar pega na repescagem o quinto colocado do qualificatório da América do Sul. O vencedor irá ao Catar.

OUTROS CLASSIFICADOS - O Irã é o segundo país da Ásia já garantido na Copa - o primeiro a se classificar em campo -, já que o continente conta com o país-sede. Os outros classificados até o momento são Brasil, Argentina, Dinamarca, Alemanha, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça e Holanda.