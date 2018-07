Iraque de Zico faz 7 e Ásia define classificados

O destaque da vitória iraquiana foi Younis Mahmoud, que anotou três gols para a seleção iraquiana, que terminou a sua participação no Grupo A com 15 pontos e a segunda melhor campanha entre as seleções asiáticas nesta etapa da competição - o Usbequistão teve desempenho melhor, ao somar 16 pontos.

A Jordânia, com 12 pontos, já estava classificada para a próxima fase das Eliminatórias Asiáticas. Apesar disso, a equipe perdeu nesta quarta-feira para a eliminada China por 3 a 1, em Guangzou, em duelo válido pelo Grupo A.

Também nesta quarta-feira, a Coreia do Sul se classificou para a próxima fase das Eliminatórias Asiáticas ao derrotar o Kuwait por 2 a 0, em Seul, pelo Grupo B. Enquanto isso, o Líbano perdeu por 4 a 2 para os Emirados Árabes Unidos, mas está classificado. Os sul-coreanos terminaram em primeiro lugar na chave, com 13 pontos, enquanto os libaneses avançaram com dez.

Com o Irã classificado antecipadamente, a última vaga do Grupo E foi definida apenas nos instantes finais. E o Catar garantiu a classificação ao arrancar o empate com o Irã por 2 a 2 aos 41 minutos do segundo tempo da partida. O Bahrein goleou a Indonésia por 10 a 0, mas está eliminado. A seleção iraniana ficou na primeira colocação, com 12 pontos, dois a mais do que o Catar.

O Usbequistão e o Japão avançaram no Grupo C das Eliminatórias Asiáticas, enquanto Austrália e Omã se classificaram no Grupo D. Agora, as dez seleções serão divididas em dois grupos de cinco, com as equipes se enfrentando em jogos de ida e volta. Os dois primeiros de cada chave se classificam para a Copa do Mundo, enquanto os dois terceiros seguem para uma repescagem continental. O vencedor deste duelo vai encarar uma seleção sul-americana em confronto que valerá uma vaga no Mundial de 2014.