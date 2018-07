Iraque nega ter procurado Maradona para preencher lugar de Zico

BAGDÁ - A Associação Iraquiana de Futebol (IFA, na sigla em inglês) negou nesta sexta-feira que esteja negociando com Diego Maradona para contratar o ex-jogador como substituto de Zico, que pediu demissão do cargo de técnico da seleção do Iraque no final do mês passado. Segundo a imprensa argentina, o nome do ex-jogador foi sugerido a dirigentes do país do Oriente Médio, mas a entidade enfatizou que não tem interesse no ex-atleta.

Vice-presidente da IFA, Abdul-Khaliq Masoud garantiu nesta sexta-feira que o Iraque não está conversando com Maradona "e não tem qualquer intenção de contratá-lo". O dirigente fez essa revelação um dia depois de a imprensa do país do ex-jogador noticiar que um dirigente da Associação Argentina de Futebol disse que o astro era um dos principais candidatos ao cargo em aberto na seleção iraquiana.

O jornal La Nación, baseado em Buenos Aires, chegou a afirmar que Maradona estava próximo de assinar contrato com o Iraque, que estava sendo comandando por Zico desde agosto de 2011. O consagrado ídolo do Flamengo e da seleção brasileira comandou os iraquianos em 24 partidas, nas quais acumulou 12 vitórias, seis empates e seis derrotas, sendo que deixou o comando da seleção do país no momento em que lutava para classificá-la para a Copa do Mundo de 2014.

Zico alegou "descumprimento da IFA" (de questões contratuais) quando anunciou a sua demissão, depois de ter reclamado publicamente, em julho, da existência de salários atrasados. Na época, revelou que não recebia há cinco meses e havia ameaçado deixar a seleção iraquiana.