Iraque precisa vencer para voltar à classificação

As duas equipes estão empatadas na 3ª colocação da chave com dois pontos em três jogos; a Jordânia tem quatro, na vice-liderança, e o Japão está disparado na ponta com dez. Apenas as duas primeiras seleções se classificam para a Copa no Brasil; a 3ª vai para a repescagem. Na outra chave, a Coreia do Sul lidera com sete pontos - três de vantagem para Irã, Catar e Líbano.

A última rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Concacaf tem um classificado (México) e três eliminados (Cuba, Antígua e Guiana). Divididas em três grupos, outros oito times lutam por cinco vagas no hexagonal final. Pelo Grupo A, os líderes Estados Unidos e Guatemala se enfrentam e precisam de um empate para que ambos se classifiquem (a Jamaica está em terceiro com sete). No Grupo B, o México, com cinco vitórias em cinco jogos, cumpre tabela contra El Salvador. Costa Rica tem tudo para garantir a segunda vaga diante da Guiana. No Grupo C, Panamá, Canadá e Honduras têm chances de avançar, com vantagem para os panamenhos que enfrentam Cuba, que não conseguiu nenhum ponto.

Na Oceania, a líder Nova Zelândia recebe o Taiti com três pontos sobre de vantagem sobre a Nova Caledônia, que vai enfrentar as Ilhas Salomão. A disputa vale uma vaga na repescagem para o Mundial. O Taiti vai jogar a Copa dos Confederações por ter vencido a Copa da Oceania.