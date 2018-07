Irlanda consegue voltar à Eurocopa após 24 anos

DUBLIN - O empate por 1 a 1 contra a Estônia, nesta terça-feira, garantiu à Irlanda o retorno a uma grande competição do futebol internacional mais de duas décadas: a classificação para a Eurocopa de 2012, que será disputada na Ucrânia e na Polônia.

Os irlandeses sofreram uma série de frustrações na tentativa de voltar a um torneio de grande importância - a principal delas ocorreu em 2009, com o gol de mão de Thierry Henry que tirou a Irlanda (e colocou a França) na Copa do Mundo da África do Sul. A última (e única) participação da equipe em um torneio europeu foi em 1988.

Classificada para a repescagem das Eliminatórias da Euro, a Irlanda bateu a Estônia, na casa do rival, por 4 a 0. O encontro final, realizado no Aviva Stadium, em Dublin, era esperado com ansiedade pelos irlandeses. "Eu estou orgulhoso por muitas razões", disse o técnico Giovanni Trapattoni. "Estou muito feliz pelos jogadores, por todo o povo, pelos torcedores."

O técnico italiano afirmou que a seleção irlandesa pode fazer um bom papel na Euro. "Nós vamos ao torneio com confiança. E eu acho que nunca devemos dizer nunca. No futebol, não existe favoritismo." E lembrou da surpreendente Grécia, que ganhou a competição em 2004. "Com este grupo, por que não?"