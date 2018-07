Irlanda do Norte vence e ajuda Portugal em Eliminatórias

BELFAST, IRLANDA DO NORTE - A seleção de Portugal entrou em campo nesta quarta para um amistoso contra a Holanda, mas teve uma ajuda e tanto nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil. Em um resultado surpreendente, a Irlanda do Norte derrotou a Rússia por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Belfast, em jogo adiado da quinta rodada do Grupo F.

Com o gol do centroavante Martin Paterson, aos 43 minutos do primeiro tempo, os norte-irlandeses impediram que a Rússia tomasse de Portugal a liderança da chave. Agora com seis partidas, os russos permaneceram com 12 pontos, na segunda colocação, dois atrás dos portugueses, que já disputaram sete jogos. A terceira colocação é de Israel, com 11 pontos, e a Irlanda do Norte tem seis.

A partida desta quarta deveria ter sido disputado no último dia 22 de março, mas uma forte nevasca na capital da Irlanda do Norte impediu a realização do confronto. A próxima rodada do grupo será jogada no dia 6 de setembro e os norte-irlandeses atuarão novamente em casa, desta vez contra Portugal. A Rússia receberá o lanterna Luxemburgo, em Moscou, e Israel enfrentará em casa a seleção do Azerbaijão.

Ao final de 10 rodadas, o primeiro colocado da chave garantirá vaga automática para a disputa do Mundial no Brasil. O país que chegar em segundo poderá avançar direto à Copa, caso tenha a melhor campanha entre os segundo colocados de todos os nove grupos das Eliminatórias Europeias, ou disputar uma repescagem em duelo de ida e volta em novembro.