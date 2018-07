Irlanda e Suécia empatam no jogo de estreia na Eurocopa

Seleções candidatas ao posto de "zebra" do Grupo E da Eurocopa, Irlanda e Suécia decepcionaram na partida de estreia na competição e apenas empataram por 1 a 1 nesta segunda-feira, no Stade de France, em Saint-Denis. Os gols da partida saíram apenas no segundo tempo.

Irlanda e Suécia participaram da Eurocopa de 2012, mas tiveram campanhas decepcionantes, sendo eliminadas na primeira fase e ficando na última colocação nos seus respectivos grupos. Agora, tentam ao menos passar nas oitavas de final. Na estreia, fizeram um jogo movimentado, em que Hoolahan marcou um golaço para os irlandeses, enquanto Ibrahimovic, a estrela sueca, criou a jogada do outro gol da partida, que foi contra.

A primeira rodada do Grupo E da Eurocopa vai ser completado ainda nesta segunda-feira, com o duelo entre Bélgica e Itália em Lyon, às 16 horas. Na próxima sexta, a Suécia duelará com os italianos, em Toulouse, às 10 horas (de Brasília), enquanto a Irlanda medirá forças com os belgas no dia seguinte, no mesmo horário, em Bordeaux.

O JOGO - A seleção da Irlanda criou as melhores chances de gol do primeiro tempo, ainda que os times tenham ido ao intervalo empatando em 0 a 0. O meio-campista Jeff Hendrick foi quem mais ameaçou a meta da Suécia, tendo acertado o travessão em uma finalização de longa distância, aos 32 minutos. Antes, aos move minutos, o goleiro Andreas Isaksson fez bela defesa em um chute da grande área de Hendrick, aos nove.

A chance mais clara da Irlanda na etapa inicial surgiu aos 17, quando, após cobrança de escanteio e desvio no primeiro pau, O'Shea apareceu livre dentro da pequena área, mas não conseguiu desviar a bola para as redes.

Já a Suécia, que deposita as suas esperanças em Ibrahimovic, praticamente só se defendeu na etapa inicial e não contou com o brilho do seu craque, aos menos nos 45 minutos iniciais, quando sofreu para se desvencilhar da marcação dos adversários.

Logo no começo do segundo tempo, o domínio da Irlanda se manteve. E o gol da equipe saiu logo aos dois minutos. Coleman avançou pela ponta direita e cruzou para Hoolahan, que finalizou às redes.

O gol irlandês mudou o panorama do jogo. A partir da desvantagem, a Suécia se lançou ao ataque e Ibrahimovic começou a ser mais ativo. A primeira grande chance do craque surgiu aos 14 minutos, quando ele recebeu passe na grande área e finalizou muito perto da meta adversária.

Depois, aos 26 minutos, fez grande jogada individual e cruzou pata a área. Clark, na tentativa de cortar, cabeceou para as redes, empatando a partida no Stade de France.

Com o placar empatado, a Irlanda voltou a tentar buscar a vitória, assim como os suecos faziam, mas esbarrou no cansaço. A Suécia ainda teve a última chance clara do jogo, aos 37, quando Olsson buscou Ibrahimovic em um cruzamento, mas o atacante não conseguiu finalizar para as redes. Assim, o duelo terminou mesmo empatado em 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

IRLANDA 1 x 1 SUÉCIA

IRLANDA - Randolph; Coleman, O'Shea, Clark e Brady; McCarthy (McGeady), Whelan, Hendrick e Hoolahan (Robbie Keane); Walters (McClean) e Shane Long. Técnico: Martin O'Neill.

SUÉCIA - Isaksson; Lustig (Johansson), Lindelof, Granqvist e Martin Olsson; Larsson, Lewicki (Ekdai), Kallstrom e Forsberg; Marcus Berg (Guidetti) e Ibrahimovic. Técnico: Erik Hamrén

GOLS - Hoolahan, aos dois, e Clark (contra), aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Milorad Mazic (Sérvia)

CARTÕES AMARELOS - Whelan e McCarthy (Irlanda); Lindelof (Suécia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Stade de France, em Saint-Denis (França).