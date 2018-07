Irlanda empata no fim com a Áustria e assume topo provisório nas Eliminatórias

Com um gol marcado pelo meio-campista Jonathan Walters aos 40 minutos do segundo tempo, a Irlanda buscou o empate por 1 a 1 com a Áustria, neste domingo, em Dublin, e se garantiu na liderança provisória do Grupo D das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Ao se livrarem no fim da derrota no duelo realizado em sua casa, os irlandeses foram aos 12 pontos no topo da chave, ficando um à frente da Sérvia, vice-líder, que jogará ainda neste domingo contra o País de Gales, também como mandante, com a oportunidade de assegurar a primeira posição.

Já a Áustria, que abriu o placar com um gol de Martin Hinteregger aos 31 minutos da etapa inicial contra a Irlanda, passou a contabilizar oito pontos na terceira posição do Grupo D e segue fora da zona de classificação para o Mundial - apenas os líderes de cada chave do qualificatório europeu garantem vaga na competição na Rússia, enquanto os segundos colocados terão de jogar um playoff que valerá lugares no torneio.

Em outro duelo deste domingo já encerrado e válido pela sexta rodada do Grupo D, a Moldávia chegou a abrir 2 a 0 sobre a Geórgia em sua casa, mas depois os visitantes foram buscar o empate por 2 a 2. Assim, os moldávios seguem sem vencer nas Eliminatórias, na qual ocupam a lanterna da sua chave, com dois pontos, contra três justamente da Geórgia, a penúltima colocada.

GRUPO F

Em outra partida já encerrada neste domingo pelo qualificatório europeu para a Copa de Mundo, a Ucrânia conquistou uma importante vitória ao bater a Finlândia por 2 a 1, fora de casa, e assumir a vice-liderança do Grupo F.

Os ucranianos foram aos 11 pontos e ficaram dois atrás da líder Croácia, que neste domingo ainda entram em campo para enfrentar a Islândia, também como visitante, no complemento desta sexta rodada. Os islandeses têm dez pontos na terceira posição e terão a chance de se igualarem aos croatas na primeira posição.

Já os finlandeses estacionaram na penúltima posição, com um ponto, mesma pontuação do lanterna Kosovo, que atuará em casa diante da Turquia na outra partida que fechará neste domingo esta rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias.