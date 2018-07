Irlanda derrota Bósnia em Dublin e vai à Eurocopa pela 3ª vez

A Irlanda vai disputar a Eurocopa pela segunda vez seguida, a terceira na sua história. Nesta segunda-feira, jogando em casa, os irlandeses venceram a Bósnia-Herzegovina por 2 a 0, em Dublin, e garantiram a vaga para estar na França no ano que vem. Os bósnios, que estiveram não Brasil na Copa do Mundo do ano passado, vão assistir o torneio pela TV.

Este foi o segundo confronto da repescagem da Eurocopa a ser definido. Na ida, sexta, as equipes ficaram no empate por 1 a 1, fazendo com que a Irlanda jogasse por um empate sem gols nesta segunda.

Aos 24 minutos, entretanto, a Irlanda abriu o placar, de pênalti, com Walters, atacante do Stoke. Comandada por Dzeko, Pjanic (ambos da Roma), Lulic (Lazio) e Ibisevic (Hertha Berlin), a Bósnia foi para cima e acabou levando o segundo, aos 25 do segundo tempo, novamente com Walters, que pegou rebote sem chances para o goleiro Begovic, do Chelsea.

Eliminada na repescagem, a Bósnia é o terceiro grande desfalque da Eurocopa. Antes, a Holanda e Grécia ficaram na fase de grupos. No primeiro confronto da repescagem a ser definido, a Hungria eliminou a Noruega. Na terça jogam Ucrânia x Eslovênia e Dinamarca x Suécia.