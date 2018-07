Irlanda ganha, adia a vaga da Alemanha para Euro-2016 e sonha

A Alemanha deixou escapar a classificação antecipada à Eurocopa de 2016 nesta quinta-feira ao perder por 1 a 0 para a Irlanda, em Dublin, em um grande resultado dos anfitriões. O time alemão, que só precisa de um ponto para garantir a vaga, terá que buscar a classificação na rodada final das Eliminatórias, contra a modesta equipe da Geórgia, no domingo.

Mesmo jogando longe de casa, a seleção alemã se sentiu à vontade em Dublin, ao menos no primeiro tempo. Dominou todas as ações, controlou a posse de bola e fez grande exibição com seu famoso toque de bola, apesar de ter perdido por lesão Schweinsteiger, de última hora, e Götze, na metade do primeiro tempo. Tanto que o técnico Joachim Löw começou a partida dando chances aos jovens Hector e Ginter.

Mas o jogo saiu dos trilhos depois do intervalo. E a Irlanda aproveitou um rápido contra-ataque para decidir o jogo. O lance teve início com o próprio goleiro Randolph, que entrou no lugar do machucado Given no fim do primeiro tempo. Ele lançou Shane Long, que disparou pelo meio e, diante de uma perdida zaga alemã, bateu forte da direita e não deu chances ao goleiro Manuel Neuer, aos 25.

O triunfo irlandês e o empate entre Escócia e Polônia, por 2 a 2, embolou o Grupo D. Os alemães seguem na liderança, com 19 pontos. Poloneses ocupam o segundo posto, com os mesmos 18 pontos dos irlandeses. Para se garantir na Euro, a Alemanha só precisa empatar com a Geórgia, no domingo, em casa.

No caso de uma inesperada derrota, os alemães vão depender de outro jogo para se classificar. Polônia e Irlanda fazem confronto direto. Qualquer triunfo neste jogo favorece a Alemanha. Já um empate garantiria as duas equipes e empurraria os atuais campeões mundiais para a repescagem.

A Polônia se manteve na disputa ao obter um suado empate com a Escócia, em mais uma atuação de gala de Robert Lewandowski. O atacante do Bayern abriu o placar, mas a Polônia permitiu a virada dos escoceses.

Mas, nos segundos finais da partida, aos 49 minutos, Lewandowski anotou mais um e assegurou o empate, que eliminou a Escócia da briga. O atacante polonês chegou ao seu 14º gol em apenas cinco jogos, incluindo as últimas partidas do Bayern de Munique. Pelo mesmo grupo, mais cedo nesta quinta, a Geórgia goleou Gibraltar por 4 a 0.