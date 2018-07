Irmão caçula de Yaya e Kolo Touré morre na Inglaterra

A Federação Marfinense de Futebol anunciou nesta sexta, através de comunicado oficial, que Ibrahim Touré, de 28 anos, morreu na última quinta. Ele também era jogador de futebol e atuava por um clube do Líbano. A entidade não revelou as causas do falecimento e não deu maiores informações sobre o ocorrido, mas a imprensa britânica disse que Ibrahim lutava há algum tempo contra um câncer.

O comunicado explicava apenas que os irmãos Touré foram informados do falecimento momentos depois da derrota da Costa do Marfim para a Colômbia por 2 a 1, quinta-feira, em Brasília. Yaya foi titular e capitão, enquanto Kolo não saiu do banco. A entidade não revelou se eles seguirão no Mundial.

"Um dia difícil para os irmãos Touré. Apenas horas depois da partida, Kolo e Yaya foram informados da morte de seu irmão mais novo", afirmava o comunicado no site da entidade. "A delegação marfinense inteira no Brasil apoia os dois nesta circunstância de dor."

Com a derrota para a Colômbia, a Costa do Marfim estacionou nos três pontos no Grupo C da Copa. A equipe, no entanto, precisa apenas de uma vitória diante da Grécia, terça-feira, no Castelão, para avançar às oitavas de final sem depender de outros resultados. Resta saber se os irmão Touré seguirão com a delegação.