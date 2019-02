Irmão de árbitro do dérbi de sábado já moveu processo contra Felipão

Um árbitro de sobrenome Oliveira já rendeu no passado muitas divergências com Palmeiras e o técnico Luiz Felipe Scolari. Sorteado nesta quinta-feira para apitar o clássico com o Corinthians no próximo sábado, pelo Campeonato Paulista, Luiz Flávio de Oliveira é irmão mais novo de um ex-árbitro que no passado moveu um processo contra Felipão após um dérbi bastante polêmico.

Pelo Campeonato Paulista de 2011, Paulo César de Oliveira foi o designado para apitar a semifinal no Pacaembu entre o Palmeiras, de Felipão, contra o Corinthians, de Tite. No entanto, antes da oficialização do nome dele, o Jornal da Tarde, publicação do Grupo Estado, divulgou antes do sorteio que o nome dele seria o escolhido.

No domingo o jogo entre as equipes foi agitado e depois do empate em 1 a 1, o Corinthians avançou à final ao ganhar por 6 a 5 nos pênaltis. Felipão demonstrou irritação na entrevista coletiva e afirmou que o árbitro atuou de forma premeditada a prejudicar o Palmeiras.

"Ele entrou premeditado, é natural. Nós temos um dossiê de 26 jogos em que entendemos que fomos prejudicados. Temos duas solicitações, uma para a CBF e outra para a Federação Paulista pedindo que não colocasse o árbitro. E aí vai no sorteio de oito nomes cai o cara?", protestou na ocasião.

O árbitro daquele clássico ficou incomodado com a declaração de Felipão e entrou na Justiça para exigir uma indenização de R$ 30 mil por danos morais. O processo tramitou por dois anos. A decisão do juiz Edward Wickfield foi de negar o pedido de Oliveira. Porém, na esfera esportiva o treinador acabou punido com o pagamento de multa e a suspensão por seis jogos no Estadual do ano seguinte.

O responsável pelo clássico do próximo sábado apitou quatro vezes o clássico na carreira, com duas vitórias para cada lado. A última participação dele em um Corinthians x Palmeiras foi em 2012, pelo Campeonato Brasileiro.