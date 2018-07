Irmão de Diouf é agredido por torcida do Manchester City

Abdul foi abordado por torcedores do City após a vitória do United por 1 a 0, com gol nos acréscimos. Eles rasgaram a camisa do United que o irmão de Diouf vestia e o atacaram com socos e pontapés. A camisa de Abdul tinha o número 32, que pertence atualmente ao seu irmão, mas era do atacante Carlos Tevez, transferido no início da temporada para o City.

O empresário do atleta, Jim Solbakken, lamentou a decisão de Abdul de usar a camisa do United próximo ao estádio do rival. "Não foi uma decisão muito inteligente", afirmou, antes de dar o episódio por encerrado. "O caso está resolvido".