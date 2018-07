Irmão de Hazard deixa o Chelsea e assina em definitivo com alemães Irmão mais novo do astro Eden Hazard, do Chelsea, Thorgan Hazard vai continuar na Alemanha. Emprestado pelos ingleses e sem nunca ter ficado sequer no banco do time londrino, o garoto de 21 anos decidiu permanecer em definitivo no Borussia Mönchengladbach. Nesta segunda-feira, ele assinou por quatro temporadas, com a possibilidade de renovar por mais uma, até meados de 2021.