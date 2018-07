Irmão de Paulo César de Oliveira apita final do Paulista

Luiz Flávio foi escolhido por sorteio, que contou com a participação da imprensa e da dupla sertaneja Hugo e Tiago. Eles vão cantar o Hino Nacional Brasileiro antes da partida decisiva. A presença de celebridades e de jornalistas serviu para chamar atenção para o sorteio e evitar suspeitas sobre o árbitro escolhido para a final.

Dessa forma, a FPF busca minimizar qualquer polêmica como a que antecedeu a semifinal entre Palmeiras e Corinthians. Na ocasião, o Jornal da Tarde antecipou que Paulo César seria o escolhido para apitar o jogo, após acordo entre as diretorias dos dois clubes. O sorteio, envolvendo oito árbitros, acabou confirmando Paulo César.

A notícia desagradou o Palmeiras, que pediu a mudança do árbitro. A FPF se defendeu das suspeitas sobre o sorteio e rejeitou a solicitação do clube. Por conta das suspeitas, a torcida palmeirense, que foi maioria nas arquibancadas, não deu trégua a Paulo César, muito criticado pela expulsão do zagueiro Danilo e do técnico Luiz Felipe Scolari, ainda no primeiro tempo.