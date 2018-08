Irmão de Romero é oferecido ao Corinthians, mas acordo é difícil

O meia Óscar Romero, irmão gêmeo de Ángel Romero, foi oferecido ao Corinthians, mas as chances do negócio evoluir são bem pequenas. O jogador é titular do Shanghai Shenhua, que não estaria disposto a liberá-lo facilmente e ele também recebe um salário muito elevado.

O Corinthians demonstrou interesse no jogador desde que ele conseguisse ser liberado pelos chineses de forma gratuita, algo pouco provável. Além do fato dele ser um dos alicerces do Shanghai, o que dificulta ainda mais o acerto é o seu salário.

Óscar recebe US$ 500 mil (R$ 1,9 milhão) mensais e estaria disposto a reduzir o salário, mas o Corinthians deixa claro que não fará loucuras financeiras e que nem se o jogador reduzisse pela metade o que ganha, o clube conseguiria pagá-lo.

A diretoria do Corinthians diz que não pretende mais contratar jogadores, exceto se aparecer algum negócio excepcional. O chileno Angelo Araos foi o último a chegar e veio com a missão de tentar substituir Rodriguinho, negociado com o Pyramids-EGI.