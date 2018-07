Irmão de técnico polêmico assume a seleção de Togo

Tchakala é irmão de Bana Tchanilé, que treinou Togo entre 2000 e 2002 e em 2010 foi suspenso por três anos pela FTF. A sanção aconteceu porque ele se apresentou como técnico de uma falsa seleção do país e organizou um amistoso contra o Bahrein no país árabe, em que sua equipe perdeu por 3 a 0 em partida suspeita do resultado ter sido combinado.

Em 88º lugar no ranking de seleções da Fifa, Togo ficou longe da classificação para a Copa do Mundo de 2014. Depois de eliminar Guiné-Bissau na primeira fase das Eliminatórias Africanas, os togoleses ficaram em quarto e último lugar do Grupo I, somando quatro pontos em seis jogos - uma vitória, um empate e quatro derrotas em confrontos de ida de volta contra Líbia, Congo e Camarões. Didier Six ainda conduziu Togo na Copa Africana de Nações de 2013, quando o país alcançou as quartas de final.