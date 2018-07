Irmão do colombiano Mendoza, do Corinthians, passa por testes na Portuguesa

Assim como Mendoza, Gimenes passa por um período de testes. Ele vai treinar durante um período e se for aprovado pode ser oficializado para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Mendoza, por sua vez, tem 21 anos e passou por Independiente Medellín e América, de Cali. Seu último clube foi o Aurora, da Bolívia.

Contratado no começo do ano para a disputa do Campeonato Paulista, Diego Gonçalves foi titular na estreia da Portuguesa no torneio contra a Ponte Preta, em Campinas, por 3 a 2, inclusive marcando um dos gols da vitória. Desde então, não entrou mais em campo e estava treinando separadamente.

À parte disso, o técnico Estevam Soares tem aproveitado a semana para aprimorar tanto a parte física como técnica e tática da equipe. As vitórias em casa sobre o Guarani, por 1 a 0, e Caxias, por 3 a 0, deram, segundo ele, "mais confiança aos jogadores". A Portuguesa volta a campo na segunda-feira diante do Tombense, em Minas Gerais, no fechamento da nona rodada. O time paulista soma 13 pontos e ocupa a quinta posição no Grupo B.