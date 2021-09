Irmão do dono do PSG posta indireta para Pochettino após substituição de Messi

Messi sempre disse no Barcelona que prefere entrar no decorrer dos jogos a ser substituído no "momento de decisão". Em seu terceiro jogo no Paris Saint-Germain, diante do Lyon, no Parque dos Príncipes, ele acabou sacado por Maurício Pochettino justamente quando restavam 15 minutos para acabar, com 1 a 1 no placar, e depois de responder ao técnico que "estava bem". A opção do comandante surpreendeu muita gente e revoltou o irmão do dono do clube, que postou uma indireta sugerindo a volta do técnico para Londres, onde dirigiu o Tottenham. A equipe parisiense venceu por 2 a 1.

Mohamed Khalifa bin Al Thani, irmão do Emir do Catar e dono do PSG, Tamim bin Hamad Al Thani, não quis saber de preservar Pochettino e mandou um "Londres é uma cidade linda, você conhece"... Os árabes investem uma fortuna para o PSG ganhar tudo e não querem ver estrelas, como Messi, contrariadas.

A mensagem no Twitter de Mohamed Khalifa é um ultimato para Pochettino. Messi saiu de campo visivelmente irritado ao ser substituído pelo lateral-direito Hakimi e sequer quis cumprimentar o treinador que esticou a mão em sua direção. O camisa 30 fez careta e foi para o banco, bravo.

A substituição surpreendeu até os demais reservas do PSG, que pareciam tentar acalmar Messi no banco logo após ele não esconder sua ira. Era o primeiro jogo do astro como titular em Paris e ele queria presentear a torcida com a vitória e seu primeiro gol na nova casa.

Pochettino tentou explicar a troca e minimizou a revolta de Messi, em sua visão ainda sem condições de atuar os 90 minutos. "Aqui todos sabem que o PSG tem grandes jogadores e um plantel grande, com 35 membros, mas não se pode jogar com mais de 11", afirmou o treinador. "É por isso que sempre penso no que é melhor para cada jogo e para cada jogador, como fazem todos os treinadores. Por mais que seja óbvio, estamos aqui para tomar decisões que às vezes podemos gostar e às vezes não."

Pesou contra Pochettino, porém, o fato de ter perguntado ao compatriota seu estado físico em campo. Ao dizer que estava bem, Messi acreditava que ficaria até o fim. O treinador ainda disse para o meia "ficar bem e tranquilo". Mas logo a seguir o tirou do jogo.