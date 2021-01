Irmão e agente de Sergio Ramos reclama de jogador ainda não ter renovado com Real

Sergio Ramos já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo, visto que seu atual vínculo com o Real Madrid tem apenas mais seis meses de duração. E o incômodo do lado do atleta já ficou claro: René Ramos, irmão e agente do zagueiro e capitão, compartilhou uma mensagem nas redes sociais reclamando da situação.

René Ramos replicou uma mensagem de um jornalista torcedor do Real Madrid no Twitter. "Alguém deverá explicar como e porque chegamos a esse ponto, permitindo que seu capitão, uma das lendas do Madrid, apareça em escalações de jogadores que podem livremente fechar com outros clubes", dizia o jornalista Alfredo Duro.

Enquanto isso, prossegue a negociação de Sergio Ramos com o Real Madrid, ainda sem um acordo. Por um lado, o pai do atleta garantiu que o zagueiro de 34 anos seguirá no clube espanhol; por outro, a imprensa europeia deu conta de que o Paris Saint-Germain estaria interessado em contratá-lo.

Sergio Ramos, aos 34 anos - sendo 15 no clube -, é considerado uma das lendas do Real Madrid, tendo sido campeão da Liga dos Campeões da Europa por quatro vezes, três delas como capitão, além de faturar cinco edições do Campeonato Espanhol e duas da Copas do Rei.

Comentando uma possível saída de Sergio Ramos, o técnico francês Zinedine Zidane tratou a permanência do zagueiro como uma das prioridades do Real Madrid para a sequência da temporada. "Sim, queremos que os contratos sejam renovados o quanto antes. É o desejo de todos, então será bom para ambas as partes. Espero que possamos resolver isso rapidamente", disse.