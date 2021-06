Irmão mais novo de Mbappé assina contrato com o Paris Saint-Germain

O irmão mais novo do astro Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, de 15 anos apenas, assinou contrato com o Paris Saint-Germain, conforme anunciou o clube francês nesta sexta-feira. Enquanto espera que seu irmão mais velho renove o contrato com o clube da capital francesa, que termina em junho de 2022, Ethan se compromete por três temporadas, até o fim do calendário de 2023/2024.

O jovem meio-campista, a quem Kylian, de 22 anos, dedica sua famosa comemoração com os braços cruzados, assinou um contrato "como aspirante", junto com outro adolescente de 15 anos também, Senny Mayulu. O PSG publicou uma reportagem em seu site oficial e ainda divulgou fotos nas redes sociais so clube. Os dois jogadores fizeram parte dos times das categorias de base.

Se Ethan fica até o fim da 2023/2024, o mesmo não se pode dizer de Kylian. O PSG continua negociando uma renovação de contrato com o astro campeão do mundo, mas, por enquanto, sem sucesso. Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, afirmou recentemente que não pretende negociá-lo e que ele ficará até junho de 2022, cumprindo seu contrato.

Mbappé também questionou se o clube "é o melhor lugar" para ele nesse momento. Contudo, o atacante garante que jamais faria uma negociação sem informar os dirigentes do PSG. Promete ser claro em qualquer que seja o passo a dar pensando no futuro. O Real Madrid olha com interesse para o atacante francês.