Irmão mais novo de Pogba marca e garante vitória do Saint-Etienne na Liga Europa

Florentin Pogba, irmão mais novo do craque francês Paul Pogba, marcou o gol da vitória do Saint-Etienne por 2 a 1, de virada, sobre o Beitar Jerusalém nesta quarta-feira, fora de casa, no jogo de ida do playoffs da Liga Europa.

Como fez dois gols no estádio do adversário, o resultado possibilita que o time francês perca por até 1 a 0 no jogo de volta, no próximo dia 25, que mesmo assim se garante na fase de grupos da competição.

Os anfitriões abriram o marcador logo aos oito minutos de partida com Vered. Os visitantes não se intimidaram e igualaram o placar sete minutos mais tarde com Lemoine. E o gol da vitória saiu aos 30, com Florentin Pogba.

Florentin tem 20 anos e é irmão gêmeo de Mathias, que também é jogador de futebol - atua no Patrick Thistle, da Escócia. Os dois são três anos mais novos do que o irmão mais famoso, que recentemente trocou a Juventus pelo Manchester United.

Mas, diferentemente de Paul, os gêmeos são naturais de Guiné e não se tornaram cidadãos franceses. Florentin e Mathias iniciaram a carreira nas categorias de base do Celta de Vigo. Florentin se profissionalizou no Sedan, da França, em 2011, e no ano seguinte foi negociado com o Saint-Etienne. Mathias jogou pelo Quimper, da França, depois passou por outros clubes de pouca expressão e atualmente joga na Escócia.