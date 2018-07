Irmão menos famoso de Luis Suárez brilhou em El Salvador

SÃO PAULO - Luis Suárez é de uma família humilde e numerosa de Salto, cidade quase 500 quilômetros distante de Montevidéu e que já deu ao futebol outros dois grandes jogadores: Pedro Rocha e Cavani. O atacante tem seis irmãos, três mais velhos e três mais novos. E não é o único jogador da família. Paolo, 33 anos, joga no Comunicaciones, da Guatemala. Depois de atuar por oito anos em El Salvador, naturalizou-se salvadorenho.

Os irmãos deram os primeiros chutes em uma bola no campo do quartel militar de Salto onde o pai trabalhava. Eram os craques do time. Quando a família se mudou para a capital do país, Paolo foi jogar no Basáñez e, com apenas 17 anos, fez sua estreia como profissional. Naquela época, Luis ainda não estava no Nacional, o time do coração dos Suárez.

O amor da família pelo clube tricolor, inclusive, foi decisivo para o futuro da carreira de Paolo. Aos 19 anos, ele recebeu uma proposta para jogar no Peñarol, arquirrival do Nacional, mas recusou a oferta.

Depois de acumular passagens inexpressivas por clubes como Deportivo Maldonado e Santa Fe e ver o irmão fazer sucesso no Nacional, mudar-se para a Europa e ganhar o mundo, Paolo resolveu aceitar o desafio de jogar no Isidro Metapán, de El Salvador. Na América Central, fez sucesso. Não na mesma proporção do irmão mais famoso, mas o suficiente para ser ídolo no país, a ponto de naturalizar-se.