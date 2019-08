Iron Maiden, Shakira e Sandy e Junior: os shows que levaram o Palmeiras ao Pacaembu

Para o Palmeiras, ter de decidir um mata-mata fora do Allianz Parque não chega a ser um grande problema, mas incomoda. Depois de a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ter anunciado nesta quarta-feira que a partida contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores, não será na arena alviverde, o clube pode se sentir mais confiante ao relembrar o retrospecto positivo recente de decisões no Pacaembu, local anunciado da partida decisiva. Ocorre que jogadores e o técnico Felipão sempre deixaram que o time prefere atuar em sua casa, valendo-se da comunhão existente entre elenco, torcida e estádio.

Desde a abertura do Allianz Parque, em novembro de 2014, em 22 ocasiões o Palmeiras precisou deixar a arena e escolher um local alternativo para jogar, principalmente pela agenda de shows no local. No caso da partida com o Grêmio, a apresentação da dupla Sandy e Júnior dias antes é o motivo para o Palmeiras disputar pela quinta vez um mata-mata longe da arena desde a inauguração do estádio.

Pelo menos o retrospecto palmeirense é bem positivo. Sempre que precisou jogar um confronto eliminatório longe do Allianz Parque nesses últimos anos, a equipe recorreu ao Pacaembu e sempre saiu classificada. Em 2017, passou pelo Novorizontino no Campeonato Paulista e já no ano passado, superou o Santos, pelo Estadual, e o Bahia, na Copa do Brasil. Já nesta temporada, novamente o time bateu o Novorizontino pelo Paulista.

Nas 22 vezes em que precisou deixar o Allianz Parque, apenas uma vez, em 2016, o time não escolheu o Pacaembu, mas sim a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, como local da partida. Já no estádio municipal paulistano, a equipe alviverde tem 79% de aproveitamento. A última visita, aliás, teve como resultado a goleada por 4 a 0 sobre o Santos, pelo Brasileiro deste ano.

A construtora WTorre, responsável pelo Allianz Parque, e o Palmeiras vivem uma pendência nos bastidores sobre a indenização a ser paga ao clube para ocasiões em que a arena não pode ser utilizada para jogos. A empresa tem de pagar 50% da renda bruta da partida em questão, além de 20% do valor cobrado pelo aluguel do estádio.

No entanto, os gestores da arena defendem que pelo contrato assinado entre as partes, o Palmeiras também precisa honrar o compromisso de bancar despesas como água e luz referentes aos dias de jogos. Essa questão está em discussão em uma câmara de arbitragem.

2015

Palmeiras 3x2 Grêmio - Brasileiro - 19/9/2015 - Pacaembu (Rod Stewart)

Palmeiras 0x2 Sport - Brasileiro - 24/10/2015 - Pacaembu (Muse e Ariana Grande)

2016

Palmeiras 2x2 São Bento - Paulistão - 4/2/2016 - Pacaembu (Reforma do gramado)

Palmeiras 1x2 Red Bull Brasil - Paulistão - 24/3/2016 - Pacaembu (Iron Maiden)

Palmeiras 3x0 Rio Claro - Paulistão - 31/3/2016 - Pacaembu (Iron Maiden)

Palmeiras 1x0 Corinthians - Paulistão - 3/4/2016 - Pacaembu (Coldplay)

Palmeiras 4x3 Grêmio - Brasileiro - 2/6/2016 - Pacaembu (Eros Ramazzotti)

Palmeiras 0x0 Cruzeiro - Brasileiro - 13/10/2016 - Araraquara (Aerosmith)

2017

Palmeiras 3x0 Novorizontino - Paulistão - 7/4/2017 - Pacaembu (Elton John e James Taylor)

Palmeiras 1x0 Grêmio - Brasileiro - 1/7/2017 - Pacaembu (Ariana Grande)

Palmeiras 1x0 Coritiba - Brasileiro - 18/9/2017 - Pacaembu (Festival São Paulo Trip)

Palmeiras 2x2 Bahia - Brasileiro - 12/10/2017 - Pacaembu (Paul Mccartney)

Palmeiras 2x0 Ponte Preta - Brasileiro - 19/10/2017 - Pacaembu (John Mayer)

2018

Palmeiras 1x2 Santos - Paulistão - 27/3/2018 - Pacaembu (Depeche Mode)

Palmeiras 1x0 Internacional - Brasileiro - 22/4/2018 - Pacaembu (Radiohead)

Palmeiras 1x0 Bahia - Copa do Brasil - 16/8/2018 - Pacaembu (Tribalistas)

Palmeiras 3x1 Cruzeiro - Brasileiro - 30/9/2018 - Pacaembu (Andrea Bocelli)

Palmeiras 2x0 Grêmio - Brasileiro - 14/10/2018 - Pacaembu (Z Festival)

Palmeiras 2x1 Ceará - Brasileiro - 21/10/2018 - Pacaembu (Shakira)

2019

Palmeiras 2x0 Bragantino - Paulistão - 11/2/2019 - Pacaembu (Ed Sheeran)

Palmeiras 5x0 Novorizontino - Paulistão - 26/3/2019 - Pacaembu (Paul McCartney)

Palmeiras 4x0 Santos - Brasileiro - 18/5/2019 - Pacaembu (Los Hermanos)