Irregular, Goiás tenta voltar às vitórias contra Santos no Brasileirão

Lutando contra a irregularidade no Brasileirão, o Goiás enfrenta o Santos neste domingo, 28, às 18h30, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 25.ª rodada. Depois de golear o Palmeiras, o time goiano perdeu para o Botafogo, voltando a ficar estacionado na tabela de classificação, com 30 pontos e em 11.º lugar. Com a inconstância, o clube esmeraldino não consegue decidir por qual objetivo lutar, já que nem se aproxima da parte de cima e nem se afasta definitivamente da zona de rebaixamento.

Sem retornar para Goiânia depois de perder para o Botafogo, o Goiás treinou na praia na capital fluminense na última sexta-feira. No sábado, o time esmeraldino voltou a treinar e, à tarde, seguiu para a capital paulista.

Para o jogo contra o Santos, o técnico Ricardo Drubscky terá um retorno e um desfalque. O zagueiro Jackson está de volta após cumprir suspensão diante do Botafogo. Já o lateral-esquerdo Léo Veloso recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Para o lugar dele, Lima juntou-se à delegação no Rio. Porém, não está confirmado, já que há a possibilidade do zagueiro Pedro Henrique atuar no setor.