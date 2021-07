Irregular no Brasileirão, Santos aposta alto em um mata-mata

Irregular no Brasileirão, o Santos vai apostar num mata-mata para tentar buscar um título em 2021. Hoje, às 19h15, o time paulista vai receber o Independiente na Vila Belmiro, em sua estreia na Copa Sul-Americana, em jogo das oitavas de final.

A vaga na competição veio com a queda precoce na Copa Libertadores, quando o Santos se despediu ainda na etapa de grupos. Para não repetir aquela eliminação, o time de Fernando Diniz tenta recuperar a estabilidade dentro de campo, após altos e baixos no Brasileirão. A equipe santista vem de derrota em clássico para o Palmeiras, precedida de uma vitória e dois tropeços na competição.

Na Sul-Americana, esta irregularidade pode custar caro, até mesmo uma nova eliminação precoce. Para tanto, Diniz tenta encontrar a formação titular ideal. Hoje, ele deve repetir o meio-campo e o ataque do clássico. Kaio Jorge pode aparecer como trunfo, possivelmente no segundo tempo, após voltar a treinar com o grupo nesta semana. Ele se recuperou de problema físico, mas seu futuro segue uma incógnita.

Na defesa, Luiz Felipe, suspenso no fim de semana, volta. O zagueiro formará dupla com Kaiky, no que parece a defesa mais promissora na visão de Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X INDEPENDIENTE

SANTOS: João Paulo; Para, Luiz felipe, Kaiky e Moraes (Felipe Jonatan); Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz.

INDEPENDIENTE: Sosa; Bustos, Ostachuk, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Blancom Lucas Romero, Velasco, Andrés Roa; Silvio Romero e Sebastían Palacios. Técnico: Julio César Falcioni.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

Horário: 19h15

Local: Vila Belmiro, em Santos

Transmissão: Conmebol TV