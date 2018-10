Irregular, Roma é surpreendida em casa e perde por 2 a 0 para o SPAL

A Roma não aproveitou o mando de campo e perdeu por 2 a 0 para o SPAL, neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Italiano. O primeiro gol da partida foi marcado pelo atacante italiano Andrea Petagna, de pênalti, e o zagueiro italiano Kevin Bonifazi ampliou o placar.

Apesar da pressão do time mandante, o SPAL aproveitou um contra-ataque pelo lado direito e teve um pênalti assinalado, após o ala italiano Manuel Lazzari ser derrubado pelo compatriota Luca Pellegrini. Aos 37 minutos, Petagna bateu de perna esquerda, cruzado, e venceu o goleiro Robin Olsen, que pulou no canto errado.

O SPAL chegou ao placar de 2 a 0 aos dez minutos da etapa final, após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo do ataque. Bonifazi subiu mais alto que a marcação na primeira trave e cabeceou forte, sem chance para Olsen. O goleiro sérvio Vanja Milinkovic-Savic ainda foi expulso, mas a Roma não conseguiu aproveitar a superioridade numérica.

Com a derrota, a Roma permaneceu com 14 pontos e perdeu a chance de terminar a rodada na zona de classificação da Liga dos Campeões da Europa, enquanto o SPAL foi a 12 pontos. Quem lidera o torneio é a Juventus, com oito vitórias em oito jogos disputados até o momento.

Nesta terça-feira, a Roma vai ser mandante contra o CSKA Moscou, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, e, em seguida, vai visitar o Napoli, no domingo, pelo Campeonato Italiano. O SPAL vai voltar a campo no próximo domingo, em casa, contra o Frosinone.