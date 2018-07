Irritado, Bauza culpa calendário ao lamentar lesão sofrida por Ganso

O técnico Edgardo Bauza, do São Paulo, mostrou irritação ao falar da lesão na coxa direita do meia Paulo Henrique Ganso. O argentino se recusou a abordar o tema durante a entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, conquistada na noite desta quarta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, e afirmou que o problema se explica pelo excesso de jogos no calendário do futebol nacional.

O camisa 10 sentiu o problema muscular nos instantes finais do segundo tempo e deve ser desfalque na semifinal da Copa Libertadores, semana que vem, contra o Atlético Nacional, da Colômbia. "O calendário brasileiro atenta contra os atletas e os técnicos. Jogamos 41 partidas até agora no ano. Temos dosado os treinamentos. Não há país no mundo onde se jogam tantas partidas em uma temporada", criticou.

Bauza chegou a pedir na entrevista para que não fosse mais questionado sobre o problema de Ganso e para esperar o resultado de exames médicos que serão realizados nesta quinta-feira. "Lamentavelmente não sabemos de nada ainda. Vamos ver a análise. Da nossa parte estamos fazendo o possível para que os atletas cheguem bem. Vão jogar aqueles que estiverem melhor", afirmou.

O técnico prometeu escalar uma formação reserva no domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas, pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida pode indicar quem será o possível substituto de Ganso, já que no elenco não há jogadores com características parecidas. "Não sei se vamos chegar bem no jogo. Estamos sofrendo muitos inconvenientes com nossos atletas", comentou o argentino, que nos últimos jogos tentou poupar titulares.

O São Paulo deu folga aos jogadores nesta quinta-feira. O elenco retoma os treinamentos na sexta pela manhã, em atividade fechada à imprensa. Além de Ganso, também são dúvidas para a Libertadores o atacante Kelvin, o volante Hudson e o lateral-esquerdo Mena.