Irritado com cobranças, Messi quase deixa a seleção argentina

Eleito o melhor da Copa do Mundo do Brasil após a campanha do vice-campeonato com a Argentina, o craque Lionel Messi está irritado com as cobranças no país e vai se ausentar de alguns amistosos, apesar de garantir que não abandonará a seleção argentina, como chegou a cogitar.

Messi foi muito questionado após “desaparecer” na semifinal diante da Holanda e na final contra a Alemanha no Mundial. Ele não gostou das insinuações e das cobranças e agora vai dosar sua participação nos amistosos, também por recomendação de seu clube, o Barcelona.

“Ele está um pouco irritado com as críticas, mas continuará vinculado à seleção da Argentina”, garantiu Julio Ricardo Grondona, presidente do Arsenal de Sarandí e filho do ex-presidente da AFA, Julio Grondona, que faleceu recentemente.

Julinho Grondona deve assumir o comando da Associação Argentina de Futebol e terá como primeira missão, resgatar a harmonia entre os torcedores da seleção e o craque. “É verdade que Leo (Lionel Messi) está um pouco desgostoso com as críticas e outras coisas que lhe disseram”, declarou. “Mas uma das coisas que pedi a ele é que volte pela memória de meu pai.”

Messi faria um acordo para participar de jogos mais importantes e da Copa América em 2015. Em outubro, a Argentina enfrenta Brasil e Hong Kong em Beijing, no encerramento do ano, e sua presença ainda não está confirmada.

La Pulga não jogou o amistoso com a Alemanha no começo do mês sob justificativa de uma sobrecarga muscular. Muitos cogitaram que ele fosse renunciar à seleção, mas todos negam. “É uma questão de tempo que ele volte”, disse Julinho Grondona. “Leo tem de descansar bem para termos nas futuras competições.”