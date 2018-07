Irritado com críticas, Romário sugere que Pelé recebe dinheiro da CBF

SÃO PAULO - Romário voltou a direcionar sua metralhadora de palavras contra Pelé. Irritado com críticas do Rei contra a postura questionadora do 'Baixinho', hoje deputado federal, em relação à CBF e à Copa do Mundo de 2014, o ex-camisa 11 lançou palavras duras contra Pelé e sugeriu que ele recebe dinheiro da CBF.

"Tinha prometido nunca mais falar do Pelé, mas é que ele fala tanta m... a cada dia. Lembra da frase que eu falei de que o Pelé calado é um poeta? Falo de novo. O Pelé não sabe de p...nenhuma do que está acontecendo no Brasil", disse Romário durante evento que também reuniu Pepe e Neymar nesta sexta-feira em São Paulo. Romário estava irritado com uma suposta acusação de que ele estaria criticando a CBF por mágoa de ter ficado fora da Copa do Mundo de 1998.

"Ele - Pelé - tem de aprender que não tenho mágoa de nada. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, apertou minha mão dois dias antes da Copa e disse que eu seria convocado. Mas o Pelé tem de calar a boca. O Pelé deveria se candidatar a deputado porque ele não conhece nada. E outra coisa: não levo nenhum dinheiro da CBF. Talvez o Pelé leve."

O Baixinho aproveitou para lançar no ar uma denúncia. "A gente pode se prerarar porque domingo vai vir coisa interessante para a gente saber sobre a venda de ingressos para a Copa do Mundo", afirmou, depois de fazer elogios ao jornalista da rede britânica BBC, Andrew Jennings, engajado em investigações de denúncias na Fifa.

Procurado pelo estadão.com.br, Pepito, braço direito de Pelé, disse que o Rei não vai se manifestar.